نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يجني مكاسب مالية ضخمة بعد التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل نادي الهلال السعودي تألقه في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام حاليًا على الأراضي الأمريكية، بعدما حسم تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة، محققًا إنجازًا تاريخيًا على الصعيدين الرياضي والمالي.

وتمكن الهلال من فرض هيمنته على مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على فريق باتشوكا المكسيكي بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب جيوديس بارك في مدينة ناشفيل الأمريكية.

الهلال يحسم بطاقة التأهل في المجموعة الثامنة

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى خمس نقاط، محتلًا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة خلف المتصدر ريال مدريد الإسباني الذي يملك سبع نقاط. وبذلك يضمن الهلال مقعده في دور الـ16 من البطولة، حيث ينتظره صدام ناري أمام العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش.

أهداف المباراة.. تألق سالم الدوسري وليوناردو

جاءت أهداف اللقاء في توقيتين مهمين عززا من ثقة الفريق السعودي. افتتح سالم الدوسري التسجيل للهلال في الدقيقة 22 من الشوط الأول، بعدما تسلم تمريرة مميزة وسدد كرة رائعة بطريقة ذكية “لوب” سكنت شباك باتشوكا، معلنة عن تقدم الزعيم.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، عاد الهلال ليؤكد تفوقه بهدف ثانٍ حمل توقيع ليوناردو، الذي راوغ الحارس ببراعة داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة بثقة في المرمى، مؤمنًا فوز فريقه بثنائية نظيفة.

مكاسب مالية كبيرة للهلال بعد بلوغ دور الـ16

لم يقتصر إنجاز الهلال على الجانب الرياضي فقط، بل امتد ليشمل عوائد مالية ضخمة، حيث ارتفعت إيرادات النادي إلى ما يقرب من 21 مليون دولار حتى الآن، وذلك من المكافآت الخاصة بالبطولة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

9.5 مليون دولار مكافأة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

2 مليون دولار مكافأة الفوز على فريق باتشوكا المكسيكي.

2 مليون دولار مكافأة التعادلين مع فريقي ريال مدريد وسالزبورج (بواقع مليون دولار لكل مباراة).

7.5 مليون دولار مكافأة التأهل إلى دور الـ16.