الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل إدارة نادي الزمالك خطواتها الحاسمة لحسم ملف المدير الفني الجديد، وسط حالة من الترقب والاهتمام الجماهيري الكبير، خاصة مع اقتراب انطلاق موسم 2025، ويُعد هذا القرار من أهم محطات الإعداد للموسم الجديد، في ظل رغبة النادي في بناء فريق قوي وقادر على استعادة مكانته على الساحة المحلية والقارية، وبعد رحيل أيمن الرمادي رسميًا، بدأت ملامح المدرب القادم تتضح، في انتظار الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، تابعوا معنا للتعرف على كل التفاصيل.

صدمه لكل الاهلاويه.. مفاجأة مدويه بشان مدرب الزمالك الجديد

يعيش جمهور الزمالك حالة من الترقب الشديد بخصوص هوية المدير الفني الجديد، مع اقتراب موسم 2025.

الغموض لا يزال مسيطرًا على الملف، وسط تساؤلات كثيرة وانتظار للإعلان الرسمي.

نهاية مشوار الرمادي

قررت إدارة النادي عدم تجديد عقد أيمن الرمادي، في خطوة لإعادة تشكيل الجهاز الفني.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لضخ دماء جديدة بالفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة.

زينباور الاسم الأقرب

يتصدر المدرب الألماني جوزيف زينباور قائمة المرشحين لتدريب الزمالك.

يمتلك زينباور خبرات واسعة في القارة الإفريقية، بعد تجاربه الناجحة مع الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري.

المدرسة الأوروبية في الصورة

تميل إدارة الزمالك إلى التعاقد مع مدرب من المدرسة الأوروبية يتمتع بفكر هجومي وتنظيم تكتيكي مميز.

الهدف هو بناء فريق قوي قادر على المنافسة المحلية والقارية.

إعلان وشيك وآمال كبيرة

المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة، ومن المنتظر الإعلان الرسمي خلال أيام قليلة.

الجماهير تأمل أن يكون المدرب الجديد بداية حقيقية نحو العودة للبطولات والمنافسة القوية.