الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل نادي الزمالك تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، ضمن خطة طموحة لإعادة بناء الفريق الأول استعدادًا لموسم 2025، والإدارة البيضاء تسعى لاستعادة بريق الفريق من خلال التعاقد مع صفقات مميزة تخدم الرؤية الفنية الجديدة، وتلبي طموحات الجماهير التي تنتظر موسمًا مختلفًا على كافة المستويات، وفي هذا الإطار، اقترب الزمالك من ضم ثلاثي بارز من صفوف نادي فاركو، في صفقة ضخمة قد تكون الأهم خلال الميركاتو الحالي.

مفاجأة القرن.. الزمالك يقترب من ضم ثلاثي فاركو مقابل 100 مليون جنيه

يسعى نادي الزمالك إلى تنفيذ خطة قوية خلال الميركاتو الصيفي، تهدف لإعادة بناء الفريق الأول استعدادًا لموسم 2025، والتحركات تأتي بدافع استعادة الهيبة وتحقيق طموحات الجماهير الغفيرة.

اقتراب حسم صفقة ثلاثية

اقترب الزمالك من التعاقد مع ثلاثي نادي فاركو:

ياسين مرعي.

عمرو ناصر.

أحمد شريف.

وذلك ضمن صفقة واحدة قوية يُنتظر أن تحدث فارقًا فنيًا كبيرًا في التشكيلة.

قيمة الصفقة

تقدر القيمة الإجمالية للصفقة بحوالي 100 مليون جنيه، وهو رقم يعكس جدية الزمالك في تدعيم صفوفه بلاعبين مؤثرين.

دعم فني في مراكز متعددة

اللاعبون الثلاثة سيوفرون حلولًا فنية في مراكز متنوعة، وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني للموسم الجديد، ما يعزز من عمق وقوة التشكيل.

بانتظار موافقة المدرب

رغم اقتراب الاتفاق، ينتظر الزمالك الضوء الأخضر من المدير الفني الجديد قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، لضمان انسجام العناصر مع خطته الفنية.

جزء من مشروع طويل المدى

تأتي الصفقة ضمن مشروع تطوير ضخم يقوده المدير الرياضي “جون إدوارد”، تحت إشراف مباشر من رئيس النادي حسين لبيب، بهدف بناء فريق قوي وقادر على المنافسة محليًا وقاريًا.