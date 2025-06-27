الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل تزايد الحديث عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع المدرب البرتغالي باولو بينتو، خرج مصدر مسؤول داخل النادي لتوضيح الحقيقة، وأكد المصدر عدم صحة هذه الأنباء، مشددًا على أن اسم بينتو لم يُطرح من الأساس ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق. يأتي ذلك في إطار استعدادات الزمالك للموسم الجديد، حيث يعمل المدير الرياضي جون إدوارد بالتنسيق مع لجنة التخطيط لاختيار مدير فني أجنبي مميز، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد خلال أيام، ضمن خطة تطوير شاملة يقودها مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

الزمالك يكشف.. حقيقة مفاوضاته مع باولو بينتو لقيادة الفريق في الموسم الجديد

ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع المدرب البرتغالي باولو بينتو لقيادة الفريق في الموسم الجديد، إلا أن مصدرًا مسؤولًا داخل النادي كشف الحقيقة الكاملة. إليكم التفاصيل:

نفي رسمي من إدارة الزمالك

لا توجد أي مفاوضات مع المدرب باولو بينتو.

اسم بينتو لم يُدرج ضمن قائمة المدربين المرشحين لتولي قيادة الفريق.

النادي يؤكد أن بينتو لن يكون المدير الفني للزمالك في الموسم الجديد.

خطة الزمالك لاختيار المدرب الجديد

يتولى جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد، التنسيق مع لجنة التخطيط لاختيار مدرب أجنبي مميز.

الإعلان عن المدير الفني الجديد سيتم خلال أيام قليلة.

تحضيرات النادي للموسم القادم

تم وضع خطة استراتيجية لتطوير الأداء الفني للفريق على المدى الطويل.

تم توزيع المهام داخل الجهاز الفني لرصد الاحتياجات بدقة.

تُجرى مفاوضات مدروسة حاليًا لضم صفقات جديدة تناسب خطة التطوير.

إعلان مرتقب