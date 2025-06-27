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أحمد جودة - القاهرة - عبّر قائد الهلال سالم الدوسري عن فخره بأداء فريقه عقب التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الهلال لم يأتِ إلى البطولة من أجل التمثيل الشرفي، بل لتحقيق الإنجازات ورفع راية الكرة السعودية عالميًا.

قائد الهلال: أثبتنا أن الكرة السعودية بخير

وقال الدوسري في تصريحاته بعد التعادل مع باتشوكا المكسيكي والذي ضمن للزعيم بطاقة العبور: "نحن نمثل المملكة العربية السعودية، ولم نأتِ إلى هنا من أجل المشاركة فقط. كان لدينا حلم التأهل، وحققنا ذلك بفضل العمل والروح، وأثبتنا للعالم كله أن الكرة السعودية بخير."

وأضاف: "هذه النتيجة ثمرة تعب جماعي وتخطيط كبير من الجهاز الفني والإدارة. نلعب باسم الوطن، وهذا يمنحنا دافعًا أكبر لنقدم كل ما لدينا في الملعب."

واختتم الدوسري تصريحاته مؤكدًا أن الفريق سيواصل القتال في الأدوار القادمة، وأن الطموحات لا تتوقف عند التأهل، بل تتطلع للمنافسة على مراكز متقدمة في البطولة العالمية.