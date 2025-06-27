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أحمد جودة - القاهرة - واصل نادي الهلال السعودي تألقه في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما حجز مقعده في دور الستة عشر، ليصبح أول فريق عربي يحقق هذا الإنجاز في النسخة الجديدة من البطولة التي تقام بمشاركة اثنين وثلاثين فريقًا من مختلف القارات.

الزعيم السعودي يسجل حضورًا تاريخيًا في كأس العالم للأندية

ولم يكتف الهلال بالتأهل فحسب، بل سجل سلسلة من الأرقام القياسية التي تعكس تطوره الكبير واستعداده الجيد للمنافسات العالمية.

فقد أصبح الهلال أول فريق عربي يحصد خمس نقاط في دور المجموعات، بعد فوزه في مباراة وتعادله في اثنتين، دون أن يتلقى أي خسارة. كما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين من أصل ثلاث، وهو رقم لم يحققه أي فريق عربي آخر في البطولة.

الهلال أيضًا كان الأقل استقبالًا للأهداف بين الأندية العربية، حيث لم تهتز شباكه سوى مرة واحدة فقط، ليكون بذلك من بين أفضل الفرق دفاعيًا في دور المجموعات، متساويًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي ومونتيري المكسيكي.

هذه الأرقام المميزة تضع الهلال في موقع مميز بين كبار الأندية العالمية، وتعزز من طموحه في الذهاب بعيدًا في الأدوار الإقصائية، ليواصل تمثيل الكرة العربية بأفضل صورة ممكنة.