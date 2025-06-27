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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن فتح فترة انتقالات استثنائية للأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

رسميًا.. فيفا يفتح باب الانتقالات للأندية المتأهلة في مونديال الأندية

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن فيفا، فإن هذه الخطوة تأتي من أجل تمكين الأندية من إضافة أو استبدال لاعبين في قوائمها، بما يتماشى مع اللوائح الجديدة للبطولة الممتدة.

ومن المقرر أن تستمر نافذة القيد الاستثنائية حتى 3 يوليو المقبل، حيث يمكن لكل نادٍ تعديل قائمته بشكل يتناسب مع احتياجاته الفنية والبدنية قبل خوض غمار الأدوار الإقصائية.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ البطولة، إذ لم يسبق أن تم فتح باب التسجيل خلال المسابقة بهذا الشكل، وهو ما يُعطي هامشًا أكبر للأندية لمواجهة الإصابات أو تدعيم الصفوف.