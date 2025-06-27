نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزعيم يصمد.. وسقوط جماعي للأندية العربية في كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم التمثيل العربي الواسع في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، باستثناء الهلال السعودي الذي حمل راية العرب منفردًا في الأدوار الإقصائية، بينما خيّبت باقي الفرق الآمال بأداء غير مقنع ووداع مبكر من دور المجموعات.

الهلال.. حضور قوي وتميز مستمر

نجح الهلال السعودي في إثبات جدارته، بعدما تأهل إلى دور الـ16 دون أي خسارة، محققًا 5 نقاط من فوز وتعادلين، ليتأهل كثاني مجموعته خلف مانشستر سيتي. الزعيم قدّم أداءً متوازنًا في مواجهة كبار القارة الأوروبية، ليواصل مشواره في البطولة كأمل وحيد للكرة العربية.

الترجي.. بداية مخيبة ونهاية متوقعة

أما الترجي التونسي، فقد اكتفى بفوز وحيد مقابل خسارتين، لينهي مشواره بـ3 نقاط في المركز الثالث، ويودع البطولة مبكرًا. ورغم الآمال الكبيرة المعقودة عليه، لم يظهر الفريق بالمستوى المنتظر في مجموعة صعبة ضمّت أندية ذات ثقل قاري.

العين.. فوز لا يشفع

لم يكن حال العين الإماراتي أفضل، حيث غادر المنافسات من دور المجموعات بعد أن جمع 3 نقاط فقط من فوز وهزيمتين، ليحتل المركز الثالث في مجموعته، ويغادر البطولة دون أن يترك أثرًا يُذكر.

الأهلي.. تعثر غير متوقع

خيّب الأهلي المصري آمال جماهيره، بعدما فشل في تحقيق أي فوز، مكتفيًا بتعادلين وخسارة، ليجمع نقطتين فقط ويحتل المركز الرابع في مجموعته. ورغم كونه أحد أنجح الأندية إفريقيًا وعالميًا في مشاركاته السابقة، إلا أن الفريق ظهر بصورة باهتة لم تُقنع عشاقه.

الوداد.. خيبة عربية كاملة

وجاء الأداء الأسوأ من نصيب الوداد المغربي، الذي ودّع البطولة دون أن يحصد أي نقطة، متلقيًا ثلاث هزائم متتالية، جعلته يحتل قاع مجموعته بلا بصمة واضحة، في مشاركة تُعد من الأسوأ للنادي على المستوى القاري والدولي.