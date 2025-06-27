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أحمد جودة - القاهرة -

تتجه الأنظار إلى مواجهة نارية في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، حيث يلتقي عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، مع الحارس المغربي ياسين بونو، حامي عرين الهلال السعودي، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا.

مرموش ضد بونو مجددًا.. مواجهة مرتقبة في مونديال الأندية

وتعيد هذه المواجهة للأذهان الصدام السابق بين النجمين حين التقيا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2022، حين كان مرموش ضمن صفوف منتخب مصر، فيما دافع بونو عن ألوان منتخب المغرب. حينها، نجح "الفراعنة" في خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد فوز مثير بنتيجة 2-1.

مرموش، الذي يقدم موسمًا لافتًا بقميص مانشستر سيتي، سيحاول قيادة فريقه لتخطي العقبة السعودية، بينما يتطلع بونو إلى إيقاف الزحف الإنجليزي وقيادة الهلال لمواصلة الحلم العالمي.

وتُعد هذه المواجهة واحدة من أبرز لقاءات دور الـ16، ليس فقط لما تحمله من ذكريات شخصية بين اللاعبين، بل أيضًا لكونها تجمع بين بطل أوروبا ووصيف آسيا في صراع قوي على بطاقة ربع النهائي.