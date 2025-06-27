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أحمد جودة - القاهرة - تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن أداء الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025 والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:" لاعبي الأهلي كانوا يعلمون مدى حزن الجماهير قبل مباراة بورتو لذلك أظهروا أقوى ما لديهم".

وأضاف: "تريزيجيه خرج نفسيا من البطولة بعد إهدار ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي، والأهلي ركز على النواحي الهجومية أكثر من الدفاعية في تعاقداته قبل المونديال".

وأكمل: "كأس العالم للأندية كانت بمثابة مقياس للاعبي الأهلي لمعرفة قدراتهم على المستوى الدولي، وطريقة لعب ريبييرو وسرعة رتم لاعبي الأهلي لا تساعد طريقة لعب أفشة".

واختتم حديثه قائلًا: "الكرة المصرية تفتقد لمركز الظهير الإيسر ومعلول كان الأفضل في السنوات الأخيرة، وكريم الدبيس لاعب جيد جدا ولا بد أن يحصل على فرصة ودقائق مع الأهلي".