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أحمد جودة - القاهرة -



أكد أشرف إمام، المحلل الفني، أن نادي الزمالك صاحب أكبر شعبية في إفريقيا والدول العربية، مشددا على أنه يتمنى عودة مدرجات حلمي زامورا خلال الفترة المقبلة.

أشرف إمام: حمزة المثلوثي زملكاوي وخرج من الباب الكبير

وقال إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "حمزة المثلوثي لاعب زملكاوي وخرج من الباب الكبير وكان أكثر اللاعبين التزاما داخل وخارج الملعب ورحل بهدوء شديد ولم يفتعل أي أزمة خلال فترة تواجده بنادي الزمالك".

وأضاف: "تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي قرار مميز للغاية ويضع نادي الزمالك على الطريق الصحيح والإدارة الإحترافية".

