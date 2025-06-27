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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي التونسي نزيه قرشاوي، أن الزمالك فتح الأبواب للنجم حمزة المثلوثي لتمثيل منتخب تونس خلال الفترة الماضية.

إعلامي تونسي: المثلوثي مثال لـ "الرجولة والالتزام" داخل وخارج الملعب

وقال قرشاوي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الجميع في تونس يشيد بأخلاق حمزة المثلوثي والروح القتالية التي يلعب بها ورحيله بشكل محترم عن القلعة البيضاء".

وأضاف: "حمزة المثلوثي مثال للرجولة والالتزام داخل وخارج الملعب، وقدم الكثير لنادي الزمالك وكان ملتزم للغاية".

