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أحمد جودة - القاهرة -



أشاد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، بقرار مجلس إدارة القلعة البيضاء بتعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للنادي.

شريف أشرف: جون إدوارد سيضيف كثيرًا للزمالك..وناصر منسي قدم موسم استثنائي

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جون إدوارد مميز للغاية في هذا المنصب وسيضيف كثيرا لنادي الزمالك وأعلم قدراته بشكل جيد لأنني كنت لاعبا عندما كان يلعب في فاركو".

وأضاف: "ناصر منسي قدم موسم استثنائي وهو لاعب مميز وصاحب قدرات فنية مميزة للغاية وقادر على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص".

وأوضح: "الزمالك يمتلك لاعبين مميزين في كل المراكز ولكن يحتاج إلى أن يكون هناك لاعبان في كل مركز ونحتاج إلى مدافع وظهير أيمن بجانب عمر جابر ولاعب خط وسط مدافع ومهاجم سوبر وجناح أيمن".

