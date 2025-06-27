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أحمد جودة - القاهرة - أشاد مصطفى نجم، لاعب الزمالك السابق، بالتحركات الأخيرة التي اتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل إعادة الانضباط والاستقرار داخل قطاع كرة القدم بالنادي.

مصطفى نجم: الزمالك على الطريق الصحيح

وقال نجم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة نادي الزمالك: "الخطوات الأخيرة التي اتخذها مجلس الإدارة تؤكد أن هناك رؤية واضحة لإعادة الاستقرار في ملف كرة القدم، ووضع أسس ثابتة لمستقبل الفريق الأول وقطاع الناشئين."

وأكد نجم أن تعيين مدير رياضي داخل النادي سيكون له أثر كبير على المنظومة الكروية، مشيرًا إلى أن وجود هذه الوظيفة يساهم في التخطيط الفني، وربط الفرق العمرية المختلفة بالفريق الأول، كما يُعد عاملًا مساعدًا في تطوير قطاع الناشئين واكتشاف المواهب.

وأضاف نجم: "الزمالك وجد لاعبين مميزين خلال الاختبارات التي أجريت في عدة محافظات مؤخرًا، وهؤلاء سيكون لهم تأثير كبير في المستقبل القريب على قطاع الناشئين، وربما الفريق الأول أيضًا."

وختم تصريحاته بالتأكيد على حاجة الفريق الأول لبعض التدعيمات المحددة خلال فترة الانتقالات المقبلة، وقال: "مع التدعيمات المناسبة ووجود هذه الكوكبة من اللاعبين الحاليين، الزمالك سيكون قادرًا على المنافسة على كل البطولات."

