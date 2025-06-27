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أحمد جودة - القاهرة - نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي فى التعاقد مع حسين وفيق لاعب مركز شباب القناطر والذى حصل على لقب افضل لاعب فى النسخة العاشرة من دورى مراكز الشباب بعد تألقه فى البطولة.

لاڤيينا يضم افضل لاعب فى دورى مراكز الشباب ويوافق على بيع حارسه للجونة وينتظر نسبة إعادة بيع بن شرقى

جدير بالذكر أن وفيق مواليد 2001 قد أحرز الموسم الماضى مع مركز شباب القناطر 13 هدف وله 4 اسيست، ويعتبر حسين وفيق ثالث لاعب ينضم لنادى لاڤيينا من دورى مراكز الشباب بعد محمد عنتر لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب وعبد الرحمن عبودة لاعب لاڤيينا الحالى.

فى سياق آخر اعلن مسوؤلى نادى لاڤيينا الموافقة على بيع زياد عسكر حارس مرمى الفريق الأول لنادى الجونة دون الكشف قيمة الصفقة ماليا.

فيما أكد مسوؤلى النادى المشارك بدورى المحترفين على أن خزينة النادى تتنتظر انتعاشه من بيع محمد اشرف ' بن شرقي ' لاعب غزل المحلة لصفوف للبنك الاهلي وهى النسبة المقررة فى عقد اللاعب بين لاڤيينا وغزل المحلة 20% نسبة مستحقة لفريق لاڤيينا بعد استلام غزل المحلة مستحقاته من فريق البنك الاهلى.

