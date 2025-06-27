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أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار على مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك بصعود آخر فريقين إلى دور الـ 16 من البطولة، وهم:

ريال مدريد الإسباني ونظيره الهلال السعودي عوضا عن المجموعة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات.

ساندوتش المونديال.. ما بين سقوط الأفارقة وعنف الأرجنتين.. البرازيل تعزف الألحان وأندية أوروبا خارج المقارنة

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز 10 معلومات في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

1- يعد فريق الهلال أقوى خط دفاع في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية مناصفة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق مونتيري المكسيكي بواقع استقبال هدف واحد في مرمى كل فريق.

2- أشهر حكام البطولة 10 كروت حمراء في المونديال، منهم 5 من نصيب الثنائي الأرجنتيني ريفر بليت ونظيره بوكا جونيور.

3- جميع الفرق الأفريقية ودعت البطولة من دور المجموعات.

4- نجح اللاعب سالم الدوسري في فض الشراكة مع أبو تريكة واللاعب حسين الشحات، وتصدر قائمة الهدافين العرب في بطولة كأس العالم للأندية بعد وصوله للهدف المونديالي الخامس.

5- يعتبر فريق أوكلاند سيتي أضعف خط دفاع في دور المجموعات، حيث استقبلت شباكهم 17 هدفا في 3 مباريات.

6- حضر فريق الترجي التونسي في أضعف خط هجوم خلال دور المجموعات، رفقة لوس أنجلوس الأمريكي وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، حيث سجل كل فريق منهم هدف واحد فقط.

7- لم يعجز أي فريق عن إحراز أهداف خلال دور المجموعات.

8- يعتبر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي هو الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز في الثلاث جولات خلال مرحلة المجموعات، ونجح في تحقيق العلامة الكاملة، بحصد 9 نقاط.

9- الفرق البرازيلية المشاركة في النسخة الجارية، نجحت جميعها في الوصول إلى دور الـ 16، بواقع وصول فريقين كأول مجموعة، ومثلهما كثاني مجموعة، ومنهم 3 فرق حصلت على الميدالية الفضية من قبل، وهم:

بالميراس، فلومنينيسي، فلامنجو.

10- يعتبر فريق مانشستر سيتي أقوى خط هجوم في دور المجموعات بعد تسجيله 13 هدفا، في 3 مباريات.

