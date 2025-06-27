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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك بتوديع 16 فريقا من دور المجموعات، كذلك تأهل مثلهم إلى دور الـ 16 من البطولة، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الثالث عشر من شهر يوليو المقبل.

غياب أفريقي.. تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية، عقب انتهاء دور المجموعات، والتي جاءت على النحو التالي:

بالميراس البرازيلي

إنتر ميامي الأمريكي

باريس سان جيرمان الفرنسي

بوتافوجو البرازيلي

بنفيكا البرتغالي

بايرن ميونيخ الألماني

فلامينجو البرازيلي

تشيلسي الإنجليزي

إنتر ميلان الإيطالي

مونتيري المكسيكي

بروسيا دورتموند الألماني

فلومنينيسي البرازيلي

مانشستر سيتي الإنجليزي

يوفينتوس الإيطالي

ريال مدريد الإسباني

الهلال السعودي

شهدت البطولة توديع جميع الفرق الأفريقية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات، وهي:

الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، صن داونز الجنوب أفريقي.

وفي سياق متصل، صعدت جميع فرق الدوري البرازيلي التي تشارك في النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية.

