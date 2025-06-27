نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يصنع الحدث ويصعد لدور 16 من مونديال العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان مباراة نادي الهلال أمام نظيره باتشوكا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة مونديال العالم للأندية 2025.

وحقق الهلال الفوز الأول في البطولة والذي منحه بطاقة الصعود للدور التالي في البطولة كأول فريق عربي يصعد بالشكل الجديد.

أهدف اللقاء

زعيم اسيا سجل هدفه الأول عن طربق اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من ناصر الدوسري.

وسيطر الهلال على مجريات الأمور ليسجل هدف ثان عن طريق ماركوس ليوناردو والذي سجل هدف فريقه الثاني في المباراة ليصعد ويلاقي مانشستر سيتي.

تشكيل الهلال:-

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كوليبالي، كانسيلو، تمبكتي، لودي.

خط الوسط: سافيتش، الدوسري، نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري، ليوناردو، مالكوم.

