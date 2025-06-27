الرياضة

الهلال يصنع الحدث ويصعد لدور 16 من مونديال العالم للأندية

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الهلال يصنع الحدث ويصعد لدور 16 من مونديال العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان مباراة نادي الهلال أمام نظيره باتشوكا وذلك  ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة مونديال العالم للأندية 2025.

وحقق الهلال الفوز الأول في البطولة والذي منحه بطاقة الصعود للدور التالي في البطولة كأول فريق عربي يصعد بالشكل الجديد.

أهدف اللقاء

زعيم اسيا  سجل هدفه الأول عن طربق اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من ناصر الدوسري.

وسيطر الهلال على مجريات الأمور ليسجل هدف ثان عن طريق ماركوس ليوناردو والذي سجل هدف فريقه الثاني في المباراة ليصعد ويلاقي مانشستر سيتي.

تشكيل الهلال:-

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كوليبالي، كانسيلو، تمبكتي، لودي.

خط الوسط: سافيتش، الدوسري، نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري، ليوناردو، مالكوم.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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