نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية.. سالم الدوسري يفض الشراكة مع أبو تريكة والشحات ويتصدر قائمة الهدافين العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت صافرة بداية مباراة الهلال السعودي أمام باتشوكا المكسيكي في الرابعة فجر اليوم الجمعة، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

سالم الدوسري يفض الشراكة مع أبو تريكة والشحات ويتصدر قائمة الهدافين العرب

وتذاع المباراة في الوقت الحالي عبر قناة أم بي سي مصر 2، وكذلك أم بي سي مصر أكشن، وتقام على ملعب جيوديس بارك، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح اللاعب سالم الدوسري الجناح الأيسر لفريق الهلال السعودي من افتتاح نتيجة المباراة المقامة في الوقت الحالي، وذلك مع الدقيقة 22، بعد وضع الكرة من فوق حارس المرمى.

وضع هذا الهدف اللاعب سالم الدوسري على رأس قائمة هدافي العرب في بطولة كأس العالم للأندية، برصيد 5 أهداف، متفوقا على محمد أبو تريكة واللاعب حسين الشحات أصحاب الأربعة أهداف.

ويحتاج فريق الهلال السعودي إلى الفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة، كذلك فوز أيا من الطرفين في المباراة المقامة في نفس التوقيت بين ريال مدريد الإسباني ونظيره سالزبورغ النمساوي.

