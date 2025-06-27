نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يضرب بالهدف الأول أمام باتشوكا في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة نادي الهلال أمام نظيره باتشوكا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة مونديال العالم للأندية 2025.



وسجل زعيم اسيا هدفه الأول من اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من ناصر الدوسري.

ويبحث الزعيم عن التأهل لدور الستة عشر ليكون الفريق العربي الوحيد المتواجد في الأدوار المتقدمة من البطولة.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كوليبالي، كانسيلو، تمبكتي، لودي.

خط الوسط: سافيتش، الدوسري، نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري، ليوناردو، مالكوم.

