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أحمد جودة - القاهرة - الهلال × باتشوكا Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | كأس العالم للأندية 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس العالم للأندية 2025.. في الساعات الأولى من صباح الجمعة 27 يونيو 2025، تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والعالمية إلى مباراة مصيرية في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية، حيث يلتقي الهلال السعودي بنظيره باتشوكا المكسيكي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، خاصة بعد تعقّد موقف الفريقين في المجموعة الثامنة.

وتحظى المباراة المنتظرة بمتابعة جماهيرية كبيرة، في ظل ما تحمله من أهمية بالغة بالنسبة للهلال الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن، ويسعى للظفر بنقاط اللقاء كاملة من أجل الحفاظ على آمال التأهل.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال وباتشوكل من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الهلال السعودي يصطدم بباتشوكا المكسيكي في الجولة الثالثة من كأس العالم للأندية 2025

موعد مباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025

تقام مباراة الهلال السعودي ضد باتشوكا المكسيكي في الساعات الأولى من صباح الجمعة الموافق 27 يونيو 2025، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، الموافق الخامسة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية أحد ملاعب البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.

وتكتسب هذه المباراة طابعًا حاسمًا ومصيريًا بالنسبة للفريقين، خصوصًا الهلال الذي يسعى لتحقيق أول فوز له في البطولة، بعد تعادلين متتاليين، لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وباتشوكا اليوم

تنقل أحداث المباراة المنتظرة بين الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي عبر عدة قنوات رياضية مفتوحة ومشفرة، مما يتيح لجمهور واسع من محبي كرة القدم متابعة اللقاء من مختلف أنحاء العالم. وستبث المباراة قناة MBC Action، والتي تملك حقوق بث البطولة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم نقل المباراة على قناة MBC Masr 2 لمحبي الكرة في مصر.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون المباراة متاحة عبر منصة البث العالمية DAZN، التي تقدم تغطية مباشرة وتحليلات فنية موسعة لجميع مواجهات كأس العالم للأندية.

التشكيل المتوقع للهلال السعودي

يدخل الهلال اللقاء بتشكيلة هجومية متوازنة، يقودها الحارس المغربي ياسين بونو، في ظل رغبة المدرب في فرض سيطرة هجومية منذ البداية مع الحفاظ على التوازن الدفاعي.

التشكيلة المتوقعة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: رينان لودي، خاليدو كوليبالي، علي لاجامي، جواو كانسيلو

خط الوسط: ناصر الدوسري، ميلينكوفيتش سافيتش، روبين نيفيز

الهجوم: سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو، مالكوم دي أوليفيرا

التشكيل المتوقع لفريق باتشوكا المكسيكي

أما الفريق المكسيكي باتشوكا، فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تنقذه من قاع الترتيب، رغم صعوبة المهمة أمام العملاق الآسيوي. وجاءت التشكيلة المتوقعة كما يلي:

حراسة المرمى: كارلوس مورينو

خط الدفاع: بريان جونزاليس، فيديريكو بيريرا، إدواردو باورمان، لويس رودريجيز

خط الوسط: أوجستين بلافيسينو، ألان باوتيستا، إلياس مونتيل

خط الهجوم: سالمون روندون، كينيدي، أليكسي دومينجيز

موقف الفريقين في جدول ترتيب المجموعة الثامنة

جاء ترتيب المجموعة قبل انطلاق الجولة الثالثة على النحو التالي:

الترتيب الفريق المباريات النقاط الفوز التعادل الخسارة 1 ريال مدريد 2 4 1 1 0 2 ريد بول سالزبورغ 2 4 1 1 0 3 الهلال السعودي 2 2 0 2 0 4 باتشوكا المكسيكي 2 0 0 0 2

ويبدو أن هذه المباراة هي الفرصة الأخيرة للهلال من أجل التأهل إلى المرحلة التالية، حيث أن التعادل أو الخسارة قد تعني خروجه من البطولة رسميًا، في حين أن الفوز قد يمنحه بطاقة التأهل أو اللعب على مركز متقدم في حال تعثر المنافسين.