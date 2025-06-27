نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الحسم.. تشكيل الهلال الرسمي أمام باتشوكا في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإيطالي سيميوني انزاجي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره باتشوكا المكسيكي بعد قليل في لقاء ناري وحاسم بينهم بستاد جيوديس بارك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من كأس العالم للأندية.

تشكيل الهلال أمام باتشوكا

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كوليبالي، كانسيلو، تمبكتي، لودي.

خط الوسط: سافيتش، الدوسري، نيفيز.

خط الهجوم: سالم الدوسري، ليوناردو، مالكوم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وباتشوكا

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي: