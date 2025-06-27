نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفوق متجدد للقارة الصفراء.. العين يُدون الانتصار رقم 14 لأندية آسيا على نظيرتها الإفريقية في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق نادي العين الإماراتي فوزًا معنويًا على الوداد المغربي بنتيجة 2-1 في ختام دور المجموعات من كأس العالم للأندية 2025، ليودع الثنائي منافسات البطولة التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم أن انتصار العين لم يكن كافيًا لتأهله إلى الأدوار الإقصائية، إلا أنه أعاد تسليط الضوء على السجل التاريخي للمواجهات بين الأندية الآسيوية والإفريقية في هذه البطولة العالمية، حيث يُظهر التاريخ تفوقًا واضحًا للقارة الصفراء على نظيرتها السمراء.

تاريخ مواجهات الأندية الآسيوية ونظيرتها الإفريقية بالمونديال

على مدار أكثر من عقدين منذ انطلاق كأس العالم للأندية عام 2000، التقت أندية آسيا وإفريقيا في 20 مواجهة مباشرة، تمكنت فيها الفرق الآسيوية من تحقيق الانتصار في 14 مناسبة، مقابل 6 فقط للأندية الإفريقية. هذه الأرقام تسلط الضوء على ميل كفّة المنافسة بوضوح نحو القارة الآسيوية.

5 هزائم متتالية للأفارقة أمام أندية آسيا

بداية المواجهات بين أندية القارتين شهدت 5 خسائر متتالية لأندية إفريقيا. ففي النسخة الأولى، خسر الرجاء المغربي أمام النصر السعودي بنتيجة 3-4، تلاها فوز اتحاد جدة على الأهلي المصري بهدف دون رد في نسخة 2005، انتصار أوراوا الياباني على النجم الساحلي التونسي بركلات الترجيح.

بينما سقط الترجي التونسي أمام السد القطري بهدفين مقابل هدف في نسخة 2011. وخلال هذه الفترة، لم تعرف الأندية الإفريقية طعم الانتصار على نظيرتها الآسيوية.

الأهلي يقص شريط الانتصارات الإفريقية

جاء أول فوز إفريقي في نسخة 2012، عندما نجح الأهلي المصري في تجاوز سانفريس هيروشيما الياباني في ربع النهائي. لكنه خسر أمام غوانزو إيفرغراند الصيني بهدفين دون رد في العام التالي 2013.

وفي نسخة 2014، أحرز وفاق سطيف الجزائري ثاني انتصارات القارة الإفريقية بفوزه على ويسترن سيدني الأسترالي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الخامس.

تفوق جديد لأندية آسيا في المونديال

تجدد التفوق الآسيوي بشكل لافت، حيث فاز سانفريس هيروشيما على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في نسخة 2016، وتبعه كاشيما أنتلرز بانتصار على ماميلودي صن داونز بهدفين دون رد في في نفس النسخة.

سقوط متكرر لأبطال إفريقيا

تكررت الهزائم الإفريقية مجددًا، وخسر صن داونز أمام جونبوك الكوري برباعية مقابل هدف في مباراة المركز الخامس بنسخة 2016، وفوز أوراوا على الوداد في مباراة تحديد المركز الخامس 3-2 بنسخة البطولة عام 2017.

واستمر التفوق الآسيوي باكتساح العين الإماراتي نظيره الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي نسخة 2018، ثم هزيمة جديدة للترجي على يد الهلال السعودي بهدف نظيف في 2019.

القارة السمراء تستعيد توازنها بانتصارات جديدة

القارة السمراء استعادت جزءًا من توازنها في نسخة 2019، حينما تفوّق الترجي على السد القطري بنتيجة 6-2 في مباراة حفلت بالأهداف، قبل أن يعود الأهلي المصري ليؤكد صحوة الكرة الإفريقية بفوزه على الدحيل القطري بهدف نظيف في نسخة 2020، ثم انتصاره على الهلال السعودي برباعية في مباراة تحديد المركز الثالث.

الهلال يثأر من هزيمته الثقيلة في المونديال

الهلال السعودي عاد ليرد الدين في نسخة المونديال 2021، بإقصاء الوداد المغربي من ربع النهائي بركلات الترجيح، قبل أن يشهد ربع نهائي نسخة 2023 تفوقًا مصريًا جديدًا عبر الأهلي، الذي أطاح باتحاد جدة بنتيجة 3-1، معيدًا التوازن لصالح القارة السمراء، ولو نسبيًا.

العين يعيد التفوق الآسيوي في 2025

وفي نسخة 2025، عاد العين الإماراتي ليؤكد تفوق الأندية الآسيوية من جديد، بعد فوزه المستحق على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في لقاء لم يؤثر على مصير التأهل، لكنه عزز السجل الإيجابي للأندية الآسيوية في هذه المواجهات التاريخية.

