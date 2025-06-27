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أحمد جودة - القاهرة -

قال تامر عبد الحميد لاعب نادي الزمالك السابق، أن الفريق بحاجة إلى التعاقد مع 11 صفقة هذا الصيف كما أشاد بتألق النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

تامر عبد الحميد: الزمالك يحتاج إلى 11 صفقة.. والأهلي كان قادرًا على الفوز ضد بورتو بعشرة أهداف

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "بالميراس لعب بالصف الثاني أمام إنتر ميامي ولم يهتم بالفوز، الأهلي لو كان وصل لدور ثمن النهائي سيصنع الحدث لأنه قدم مباراة قوية جدا أمام بورتو وتفوق عليه".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "تسجيل الأهلي أربعة أهداف أمام بورتو تعكس قوة الفريق الهجومية، والأزمة الدفاعية في صفوف الفريق".

وأردف: "الأهلي أهدر فرص غريبة أمام بورتو والأحمر كان قادرًا بالفوز بنتيجة عشرة أهداف".

واختتم حديثه قائلًا: "نادي الزمالك يحتاج إلى 11 لاعبا على الأقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن وجهة نظري محمد الشيبي من أفضل لاعبي الدوري ويعتبر ظهير أيمن متكامل".

