نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة العين والوداد في كأس العالم للأندية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي ونظيره فريق الوداد المغربي رغم فوز الأول منذ قليل في اللقاء القوي الذي جمع بينهم بستاد اودي فيلد ضمن منافسات الجولة 3 من كأس العالم للأندية.
ملخص أهداف مباراة العين والوداد
وسجل كاسيوس ميلولا الهدف الأول للوداد في الدقيقة 4 صنعه له مفيد.
وسدد كودوجو لابا ضربة جزاء في الدقيقة 45.
وسجل كاكو الهدف الثاني للعين في الدقيقة 50 صنع بلاسيوس وانتهت المباراة 2/1.
وأصبح ترتيب المجموعة
1- مانشستر سيتي 9 نقاط
2- يوفنتوس 6 نقاط
3- العين 3 نقاط
4- الوداد دون نقاط