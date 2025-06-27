نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة العين والوداد في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي ونظيره فريق الوداد المغربي رغم فوز الأول منذ قليل في اللقاء القوي الذي جمع بينهم بستاد اودي فيلد ضمن منافسات الجولة 3 من كأس العالم للأندية.

ملخص أهداف مباراة العين والوداد

وسجل كاسيوس ميلولا الهدف الأول للوداد في الدقيقة 4 صنعه له مفيد.

وسدد كودوجو لابا ضربة جزاء في الدقيقة 45.

وسجل كاكو الهدف الثاني للعين في الدقيقة 50 صنع بلاسيوس وانتهت المباراة 2/1.

وأصبح ترتيب المجموعة

1- مانشستر سيتي 9 نقاط

2- يوفنتوس 6 نقاط

3- العين 3 نقاط

4- الوداد دون نقاط

