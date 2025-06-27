الرياضة

ملخص أهداف مباراة العين والوداد في كأس العالم للأندية

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ملخص أهداف مباراة العين والوداد في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي ونظيره فريق الوداد المغربي رغم فوز الأول منذ قليل في اللقاء القوي الذي جمع بينهم بستاد اودي فيلد ضمن منافسات الجولة 3 من كأس العالم للأندية.

ملخص أهداف مباراة العين والوداد

وسجل كاسيوس ميلولا الهدف الأول للوداد في الدقيقة 4 صنعه له مفيد.

وسدد كودوجو لابا ضربة جزاء في الدقيقة 45.

وسجل كاكو الهدف الثاني للعين في الدقيقة 50 صنع بلاسيوس وانتهت المباراة 2/1.

وأصبح ترتيب المجموعة

1- مانشستر سيتي 9 نقاط
2- يوفنتوس 6 نقاط
3- العين 3 نقاط
4- الوداد دون نقاط
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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