نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العين يقلب الطاولة على الوداد في مونديال الاندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي ونظيره فريق الوداد المغربي رغم فوز الأول منذ قليل في اللقاء القوي الذي جمع بينهم بستاد اودي فيلد ضمن منافسات الجولة 3 من كأس العالم للأندية.

ملخص مباراة العين والوداد

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي مع نظيره فريق العين الإماراتي برتم سريع وسجل كاسيوس الهدف الأول للوداد في الدقيقة 4 صنعه له مفيد وارتطمت كرة أيوب بوشتة بالعارضة في الدقيقة 21 وسجل كودوجو لابا هدف التعادل في الدقيقة 35 ولكن تم الغاؤه للتسلل وسدد لابا ضربة جزاء في الدقيقة 45 وكان العين قريب من الهدف الثاني لكنه لم ينجح وانتهى 1/1.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي مع نظيره فريق العين الإماراتي برتم هادئ نسبيا وسجل كاكو الهدف الثاني للعين في الدقيقة 50 صنع بلاسيوس وتعرض حركاس للإصابة ونزل بارت مايرز بديلا له في الدقيقة 55 وحاول الوداد التعادل وكذلك هدف ثالث للعين ولكن انتهت المباراة 2/1.

وأصبح ترتيب المجموعة