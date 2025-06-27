نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يكتسح يوفنتوس بخماسية في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا أمام نظيره يوفنتوس بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامبنج وورلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس في كأس العالم للأندية

تمكن جيريمي دوكو من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من ريان آيت نوري إلى دوكو الذي راوغ المدافع بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح تيون كووبميينيرز من تسجيل هدف التعادل لصالح يوفنتوس في الدقيقة 11، بعد تمريرة بالخطأ من الحارس إيدريسون، استقبلها كووبميينيرز بقدمه اليسرى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك.

وسجل بيير كالولو بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 26، بعد عرضية من ماتيوس نونيز من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، لم يتمكن المدافع كالولو من إبعادها لترتطم بقدمه وتسكن الشباك على يمين الحارس جريجور.

وخرج المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 46، وشارك بدلًا منه المهاجم النرويجي إرلينج هالاند.

واستطاع إرلينج هالاند أن يسجل الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 52، بعد تمريرة من ماتيوس نونيز إلى هالاند الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأحرز فيل فودين الهدف الرابع لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 69، بعد تمريرة من سافينيو إلى فودين الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 76، سجل سافيو موريرا الهدف الخامس لصالح مانشستر سيتي، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وشهدت الدقيقة 84، الهدف الثاني لصالح يوفنتوس عن طريق دوشان فلاهوفيتش، بعد تمريرة من كينان يلدز إلى فلاهوفيتش الذي استقبلها بقدمه اليسرى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية بالقدم اليمني، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي مانشستر سيتي ويوفنتوس في المجموعة السابعة

يحتل الفريق الإنجليزي صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ثلاث مباريات، فيما يحتل الفريق الإيطالي وصافة الترتيب برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة لقاء.

