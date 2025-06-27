الرياضة

إعلامي تونسي: المثلوثي مثال لـ "الرجولة والالتزام" داخل وخارج الملعب

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إعلامي تونسي: المثلوثي مثال لـ "الرجولة والالتزام" داخل وخارج الملعب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي التونسي نزيه قرشاوي، أن الزمالك فتح الأبواب للنجم حمزة المثلوثي لتمثيل منتخب تونس خلال الفترة الماضية.  

إعلامي تونسي: المثلوثي مثال لـ "الرجولة والالتزام" داخل وخارج الملعب

وقال قرشاوي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الجميع في تونس يشيد بأخلاق حمزة المثلوثي والروح القتالية التي يلعب بها ورحيله بشكل محترم عن القلعة البيضاء".

وأضاف: "حمزة المثلوثي مثال للرجولة والالتزام داخل وخارج الملعب، وقدم الكثير لنادي الزمالك وكان ملتزم للغاية".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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