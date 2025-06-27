نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يضم محمد شكري من سيراميكا في صفقة تبادلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع نادي سيراميكا كليوبترا لضم الظهير الأيسر محمد شكري في صفقة بيع نهائي.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" الأهلي حصل على خدمات شكري مقابل الثلاثي كريم نيدفيد ورضا سليم وعمر كمال عبدالواحد".

وأضاف:" سيكون هناك ثنائي من ثلاثي الأهلي على سبيل الإعارة ولاعب بيع نهائي سيتم تحديده خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما انتهى الناديين من كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة".

