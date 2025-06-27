الرياضة

الأهلي يضم محمد شكري من سيراميكا في صفقة تبادلية

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الأهلي يضم محمد شكري من سيراميكا في صفقة تبادلية

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع نادي سيراميكا كليوبترا لضم الظهير الأيسر محمد شكري في صفقة بيع نهائي.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" الأهلي حصل على خدمات شكري مقابل الثلاثي كريم نيدفيد ورضا سليم وعمر كمال عبدالواحد".

وأضاف:" سيكون هناك ثنائي من ثلاثي الأهلي على سبيل الإعارة ولاعب بيع نهائي سيتم تحديده خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما انتهى الناديين من كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة".
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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