الرياضة

مصدر بالبنك الأهلي: أتممنا التعاقد مع أوفا ودويدار من إنبي.. وهذا موقف ثنائي المحلة

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مصدر بالبنك الأهلي: أتممنا التعاقد مع أوفا ودويدار من إنبي.. وهذا موقف ثنائي المحلة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر مسؤول بنادي البنك الأهلي، كشف خريطة تعاقدات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مصدر بالبنك الأهلي: أتممنا التعاقد مع أوفا ودويدار من إنبي.. وهذا موقف ثنائي المحلة

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" المصدر أكد أن النادي أنهى اتفاقه مع ثنائي إنبي "أحمد أمين أوفا ومصطفى دويدار"، وأصبح الثنائي لاعبين بصفوف نادي البنك الأهلي بشكل رسمي".

واختتم: "حول ثنائي غزل المحلة عمرو الجزار ومحمد بن شرقي، أكد أن الاختلاف فقط على قيمة انتقال الثنائي حيث طلب نادي المحلة الحصول على 70 مليون نظير انتقال الثنائي، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على القيمة المادية، وسيكون هناك جلسة للاتفاق على الأمور المادية ومن ثم اتمام التعاقد".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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