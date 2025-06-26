نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو علي يجتمع بمدير قطاع الناشئين في المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري اجتماعًا مساء اليوم بالكابتن عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي المصري وكذلك مسئولي لجنة التخطيط.

وخلال الاجتماع ناقش كامل أبو علي مع الكابتن عباس نور الدين كافة التفاصيل والترتيبات المتعلقة بالقطاع خلال الفترة المقبلة.

على صعيد آخر، حرص كامل أبو علي ومعه أعضاء مجلس إدارة النادي على حضور جانبا من اختبارات قطاع الناشئين والمقامة على ملعب السيد متولي، حيث اطمئن على سير العمل بالاختبارات.