أنشيلوتي يبعث رسالة إلى نيمار قبل كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر مدرب البرازيل الجديد كارلو أنشيلوتي أن نيمار "لاعب مهم للغاية" وحث النجم المعرض للإصابة على "الاستعداد بشكل جيد" لكأس العالم 2026.

وقال المدرب الإيطالي في مقابلة مع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم يوم الخميس: يجب أن يستعد بشكل جيد ولديه الوقت الكافي للقيام بذلك. إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا فيما يتعلق بكأس العالم".

ومدد نيمار (33 عامًا) هذا الأسبوع عقده مع فريق سانتوس البرازيلي حتى نهاية العام الجاري.

وعانت مسيرة نيمار من الإصابات، حيث لم يلعب سوى 12 مباراة في خمسة أشهر مع سانتوس، وسجل ثلاثة أهداف.

وغاب هداف البرازيل برصيد 79 هدفًا عن التشكيلة الأولى لأنشيلوتي في نهاية مايو الماضي.

مع غياب نيمار تأهلت البرازيل بطلة العالم خمس مرات إلى كأس العالم العام المقبل بفوزها 1-0 على باراغواي هذا الشهر.