نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال والمكسيك.. مدرب "غريب" ومهاجم لا يعرف المرمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى الهلال إلى خوض ثاني مباراة أمام نادٍ مكسيكي في تاريخه عندما يواجه باتشوكا في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الهلال تعادل في مواجهتيه السابقتين أمام ريال مدريد الإسباني، 1-1 وسالزبورغ النمساوي، 0-، لتتعقد حظوظه القائمة في التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة.

ولم يعرف الهلال في تاريخه ارتباطا قويا بالمكسيك أو أنديتها ومدربيها ولاعبيها سوى في 3 حالات، الأولى هي قيادة الأوروغوياني غوستافو ماتوساس الفريق السعودي بعد قدومه من أطلس المكسيكي في 2016 كما سبق له خوض تحارب ناجحة مع ناديي ليون وكلوب أميركا، وقد جاء في بيان إقالته "علاوة على قناعاته الفنية الغريبة وآخرها التشكيلة الأساسية لمباراة القادسية".

وبعد تجربة ماتوساس التي لم تدم أكثر من 5 مباريات في شهرين قاد الروماني سيبيريا الأزرق مباريات معدودة مؤقتا حتى تسلم الأرجنتيني رامون دياز دفة الفريق في أكتوبر.

دياز بدوره أوصى الهلال بالتعاقد مع مهاجم أرجنتيني متألق في الدوري المكسيكي مع نادي بوماس يدعى ماتياس بريتوس.

بريتوس في الموسم السابق لانضمامه إلى الهلال لعب 34 مباراة في جميع المسابقات سجل فيها 12 هدفا، بينما مع الفريق الأزرق لعب 8 مباريات في مسابقتين أحرز خلالها هدفا واحدا.

ويعد آخر ما جمع الهلال بالمكسيك هي مباراته مع مونتيري في كأس العالم للأندية 2019 في مباراة المركز الثالث والرابع، حينها انتهى الوقت الأصلي والإضافي 2-2 قبل أن يفوز المكسيكيون بركلات الترجيح.