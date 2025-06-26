نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الوداد المغربي الرسمي أمام العين الإماراتي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد أمين بنهاشم مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره فريق العين الإماراتي بعد قليل في لقاء حاسم وقوي بينهم بستاد اودي فيلد ضمن منافسات الجولة 3 من كأس العالم للأندية.

تشكيل الوداد ضد العين

حراسة المرمى: بنعبيد

خط الدفاع: مفيد، فيريرا، حركاس، بوشتة

خط الوسط: مبارك، الزمراوي، لورش.

خط الهجوم: امرابط، ميلولا، عمر السومة.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد والعين

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

