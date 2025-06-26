نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل العين الإماراتي أمام الوداد المغربي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فلاديمير ايفتيش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الوداد المغربي بعد قليل في لقاء حاسم بينهم بستاد اودي فيلد ضمن منافسات الجولة 3 من كأس العالم للأندية.

تشكيل العين أمام الوداد

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: ياسيتش، رامي ربيعة، بن خالق، زابالا.

خط الوسط: تراوري، بارك يونج وو، بلاسيوس.

خط الهجوم: كاكو، سفيان رحيمي، كودوجو لابا.

القنوات الناقلة لمباراة العين والوداد

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4