عاجل.. تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيجور تودور، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامبنج وورلد" في ختام جولات مرحلة المجموعات بمونديال الأندية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: جريجور.

خط الدفاع: بيير كالولو، نيكولو سافونا، ليويد كيلي.

خط الوسط: فيليب كوستيتش، وستون مكيني، مانويل لوكاتيلي، ألبرتو كوستا.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، نيكولاس جونزاليس، تيون كووبميينيرز.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، عبر موقع وتطبيق DAZN، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق المعلق خالد الغول.