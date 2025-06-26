بقيادة مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام يوفنتوس في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة يوفنتوس في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامبنج وورلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام يوفنتوس في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: إيدريسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، مانويل آكانجي، روبن دياز، ريان آيت نوري.

خط الوسط: رودري، تيجاني راينديرز، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: عمر مرموش، سافينيو، جيريمي دوكو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء، عبر موقع وتطبيق DAZN، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق المعلق خالد الغول.

