نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم الهلال يغيب أمام باتشوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم، لاعبيه بالتحلي بمزيد من الفاعلية والتركيز داخل منطقة الجزاء، قبل اللقاء المرتقب ضد باتشوكا المكسيكي، مساء يوم الخميس بالتوقيت المحلي (صباح الجمعة بتوقيت غرينتش).

وكشف المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده عشية المباراة، التي تقام بالجولة الثالثة الأخيرة بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، أنه يعرف الكثير عن الفريق المكسيكي.

ويحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب المجموعة حاليا برصيد نقطتين، بفارق نقطتين خلف فريقي ريال مدريد الإسباني وريد بول سالزبورغ النمساوي، اللذين يلتقيان في الجولة الأخيرة أيضا بنفس التوقيت، فيما يقبع باتشوكا في ذيل الترتيب بلا نقاط، ليودع المسابقة رسميا.

واستهل الهلال مسيرته في البطولة بالتعادل 1-1 مع الريال، قبل أن يتعادل أيضا دون أهداف مع سالزبورج بالجولة الثانية، حيث تبارى لاعبوه إهدار الفرص السهلة التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة.

وشدد مدرب الهلال على صعوبة المهمة أمام باتشوكا، الذي يراه منافسا صعبا وخطيرا، حيث قال: إقصاؤه من البطولة لا يلغي حقيقة أنه سيبحث عن الفوز. لقد ظهر بشكل جيد في الجولتين الماضيتين رغم الخسارة، وكان يستحق أكثر مما حصل عليه، ويتعين علينا أن نكون أذكياء أمامه، وأن نظهر بشكل جيد في كافة المراكز.

وأشار مدرب إنتر الإيطالي السابق، إلى تركيزه على كيفية تصرف اللاعبين بالكرة ومن دونها، على الرغم من قصر فترة التحضير للبطولة. وقال: نعلم أننا صنعنا الكثير من الفرص، في المباراتين الماضيتين، لكن يجب علينا أن نمتلك فاعلية أكبر داخل منطقة الجزاء.

وأوضح إنزاغي أن شعور الفريق بالإرهاق في نهاية الموسم يبدو أمرا طبيعيا، موضحا: اللاعبون يؤدون جيدا، وستكون لديهم القدرة على المواصلة، وخصمنا لديه القدرة البدنية العالية، وسيكون جاهزا للقتال أمامنا.

وعن الكرة المكسيكية، لفت إلى معرفته الجيدة بفرقها، مثل باتشوكا ومونتيري، ممتدحا مستوى اللاعب المكسيكي.

وأكد إنزاغي استبعاد المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش من حسابات المباراة بسبب الإصابة، بينما تحسنت حالة المدافع حسان تمبكتي، الذي أصيب أمام ريد بول سالزبورغ وعاد أخيرا إلى التدريبات.