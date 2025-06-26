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أحمد جودة - القاهرة - يخضع أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة الحالية، وذلك ضمن خطة الجهاز الطبي لتجهيزه بدنيًا وفنيًا تمهيدًا لعودته الكاملة إلى التدريبات الجماعية.

أحمد عبد القادر يخضع لبرنامج تأهيلي استعدادًا للعودة لتدريبات الأهلي

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في مران الفريق فور عودة بعثة الأهلي من فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، بعد انتهاء الموسم الكروي الشاق محليًا وقاريًا.

ويهدف الجهاز الفني إلى تجهيز عبد القادر بالشكل الأمثل للموسم الجديد، خاصة في ظل الاعتماد على تنوع الحلول الهجومية، وسعي المدير الفني خوسيه ريبيرو إلى الاستفادة من قدرات اللاعب المهارية في الثلث الهجومي.

ويأتي البرنامج التأهيلي ضمن خطة شاملة لاستعادة جاهزية اللاعبين المصابين أو العائدين من فترات غياب طويلة، في إطار تحضيرات الفريق لخوض منافسات الموسم المقبل، وعلى رأسها بطولة كأس العالم للأندية.