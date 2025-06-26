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أحمد جودة - القاهرة - تشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية تطورات مفاجئة تتعلق بظروف الطقس، بعد تقارير أفادت بوجود احتمالات مرتفعة لتأجيل مباراتي ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بسبب العواصف الرعدية المتوقعة.

العواصف الرعدية تهدد جدول كأس العالم للأندية

وبحسب التقارير، فإن اللجنة المنظمة تتابع عن كثب تطورات الحالة الجوية في المدن التي ستستضيف المباراتين، في ظل تحذيرات صادرة من مراكز الأرصاد الجوية الأمريكية عن اضطرابات مناخية وعواصف قد تضرب بعض الولايات خلال موعد إقامة الجولة الثالثة.

ويأتي هذا التحذير وسط استعدادات مكثفة من الفرق المشاركة، خاصة الأندية المرشحة للقب مثل ريال مدريد والهلال، وهو ما يجعل أي تغيير في جدول المباريات عاملًا مؤثرًا على الجاهزية البدنية والتكتيكية.

من جانبه، يراقب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحالة عن قرب، حيث من المنتظر أن يصدر بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة في حال تطلب الأمر إعادة جدولة اللقاءات المتأثرة، وفقًا لبروتوكولات السلامة المعتمدة.

تجدر الإشارة إلى أن العواصف الرعدية في بعض الولايات الأمريكية خلال فصل الصيف تُعد من الظواهر المتكررة، ما يضع تحديات إضافية أمام تنظيم البطولة، خصوصًا فيما يتعلق بأمن اللاعبين والجماهير وسلامة الملاعب.