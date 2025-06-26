نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال في مواجهة مكسيكية جديدة.. صدام باتشوكا يعيد ذكريات نادرة مع الكرة اللاتينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتطلع الهلال إلى خوض ثاني مواجهة له أمام فريق مكسيكي في تاريخه، عندما يلتقي باتشوكا في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الفريق قد تعادل في مباراتيه السابقتين ضمن البطولة، الأولى أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1-1، والثانية ضد سالزبورغ النمساوي بنتيجة 0-0، ما جعل فرص تأهله إلى الدور ثمن النهائي أكثر تعقيدًا.

ولا تربط الهلال علاقة وثيقة بكرة القدم المكسيكية، سواء من حيث الأندية أو اللاعبين والمدربين، باستثناء ثلاث محطات بارزة. أولها كانت في عام 2016، حين تعاقد النادي مع المدرب الأوروغوياني غوستافو ماتوساس، الذي سبق له العمل في الدوري المكسيكي مع أطلس، وحقق نجاحات لافتة مع فريقي ليون وكلوب أميركا. إلا أن تجربته مع الهلال لم تدم طويلًا، إذ تمت إقالته بعد خمس مباريات فقط، وجاء في بيان الإقالة آنذاك: "علاوة على قناعاته الفنية الغريبة، وآخرها التشكيلة الأساسية لمباراة القادسية".

عقب رحيل ماتوساس، تولى الروماني سيبيريا قيادة الفريق مؤقتًا في عدد محدود من المباريات، قبل أن يتم تعيين الأرجنتيني رامون دياز مديرًا فنيًا في أكتوبر من نفس العام.

دياز بدوره أوصى بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماتياس بريتوس، الذي كان يقدم مستويات مميزة مع نادي بوماس المكسيكي. وقبل انضمامه إلى الهلال، خاض بريتوس 34 مباراة مع بوماس سجل خلالها 12 هدفًا. أما مع الهلال، فقد شارك في 8 مباريات فقط ضمن بطولتين، سجل فيها هدفًا وحيدًا.

وكان آخر لقاء جمع الهلال بفريق مكسيكي قد جرى في نسخة 2019 من كأس العالم للأندية، حين واجه مونتيري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وانتهى اللقاء بالتعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن تُحسم المباراة لصالح مونتيري بركلات الترجيح.