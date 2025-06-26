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أحمد جودة - القاهرة - في إطار خطة التدعيمات الفنية التي يعمل عليها النادي الأهلي استعدادًا للموسم الجديد، طلب المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو من محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، التعاقد مع مدافع جديد لتدعيم مركز قلب الدفاع.

ريبيرو يطلب التعاقد مع مدافع بمواصفات خاصة تجمع بين بيكهام وياسر إبراهيم

وبحسب تقرير صحفي، فإن ريبيرو حدد مواصفات دقيقة للمدافع المطلوب، حيث يرغب في ضم لاعب يجمع بين القوة البدنية والقدرة على التمركز الدفاعي التي يتمتع بها ياسر إبراهيم، وبين دقة التمرير والهدوء في بناء اللعب من الخلف التي يتميز بها أحمد بيكهام.

ويأتي هذا التحرك في ظل رغبة المدير الفني في تطوير المنظومة الدفاعية للفريق، خاصة مع زيادة الضغوط وتعدد البطولات المحلية والقارية التي سيخوضها الأهلي في الموسم المقبل، وعلى رأسها دوري أبطال إفريقيا، والدوري الممتاز، وبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي خلال الفترة المقبلة التحرك في ملف الميركاتو لتلبية متطلبات المدير الفني، وسط ترقب من الجماهير لرؤية الصفقات الجديدة التي ستعزز فرص الفريق في المنافسة على الألقاب.