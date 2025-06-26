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أحمد جودة - القاهرة - طالب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" نظيره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإعادة النظر في توقيتات انطلاق مباريات البطولات الكبرى، وعلى رأسها بطولة كأس العالم للأندية، بسبب ما وصفه بـ "المخاطر المتزايدة" الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في فترات الظهيرة.

فيفبرو يُحذّر: حرارة المباريات تهدد صحة اللاعبين

وجاء هذا التحذير بعد المباراة التي جمعت بين بوروسيا دورتموند الألماني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي في مدينة سينسناتي الأميركية، ضمن استعدادات البطولة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 32 درجة مئوية، ما شكل ضغطًا بدنيًا كبيرًا على اللاعبين وأثار القلق بشأن سلامتهم.

وأكد فيفبرو في بيانه أن اللاعبين يواجهون ضغوطًا متزايدة مع ازدحام جدول المباريات وتغيرات المناخ، داعيًا فيفا إلى وضع "إجراءات واضحة وشفافة" لحماية صحة اللاعبين في مثل هذه الظروف المناخية القاسية.

وتأتي هذه المطالب في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تأثيرات التغير المناخي على الرياضة العالمية، خاصة مع تنظيم البطولات في فترات الصيف داخل مناطق تشهد درجات حرارة مرتفعة بشكل غير مسبوق.