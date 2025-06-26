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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الحالي، تقدم بشكوى قانونية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، اتهم فيها مسؤولي النادي بمحاولة "الابتزاز"، وذلك على خلفية الخلافات التي اشتعلت بين الطرفين قبل رحيله عن النادي.

مبابي يقاضي باريس سان جيرمان بتهم "ابتزاز".. والنيابة الفرنسية تفتح تحقيقًا رسميًا

وأفاد مكتب المدعي العام في باريس أن النيابة فتحت تحقيقًا رسميًا يوم الثلاثاء الماضي بناءً على الشكوى المقدمة من مبابي بتاريخ 16 مايو 2025. وتشير التقارير إلى أن الاتهامات ترتبط بطريقة تعامل النادي مع ملف تجديد عقده، ومحاولات الضغط عليه للقبول بشروط معينة قبل السماح له بالرحيل.

الشكوى الجديدة تأتي بعد سلسلة طويلة من التوترات بين اللاعب وإدارة النادي الباريسي، والتي بدأت منذ صيف 2023 حين تم تجميده خارج معسكر الفريق، قبل أن يتم استدعاؤه مجددًا دون التوصل إلى اتفاق حول مستقبله. ورغم إعلان رحيله رسميًا هذا الصيف إلى ريال مدريد، يبدو أن صفحة باريس لم تُغلق بعد.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كانت الاتهامات تندرج تحت طائلة "الابتزاز المؤسسي"، وهو ما قد يشكل أزمة قانونية كبيرة داخل أروقة باريس سان جيرمان في حال ثبوت الاتهامات.