الرياض - كتبت رنا صلاح - ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم واحدة من أقوى مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تجمع بين يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، مساء يوم الخميس 26 يونيو 2025، على ملعب كامبينج وورلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة.

Juventus vs Man City.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد مان سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟

ورغم أن الفريقين ضمنا التأهل رسميًا إلى دور الـ16، بعد التفوق على الوداد المغربي والعين الإماراتي، إلا أن هذه المواجهة المرتقبة ستحدد صاحب الصدارة، ما يرفع من أهمية اللقاء ويزيد من ترقب الجماهير له.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي ستكون حصريًا عبر شبكة DAZN العالمية، التي حصلت على حقوق بث جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 في صفقة مباشرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفقًا للاتفاق المبرم مع فيفا، فإن DAZN تتيح مشاهدة المباراة مجانًا عبر منصاتها الرقمية، وبلغات متعددة حول العالم، من بينها اللغة العربية، المباراة ستكون متاحة للمشاهدة بجودة بث عالية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف الذكي الخاص بـDAZN.

كيف تشاهد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي عبر الإنترنت؟

لمتابعة اللقاء مباشرة، يمكن للجماهير الدخول إلى تطبيق DAZN على الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة التلفزيون الذكية.

تقدم DAZN البث بجودة SD بشكل مجاني للجمهور، مع إمكانية الترقية لاشتراك بجودة أعلى لمن يرغب في ذلك.

من هو معلق مباراة يوفنتوس ضد مان سيتي بكأس العالم للأندية؟

أعلنت شبكة DAZN أن المعلق الرياضي خالد الغول سيتولى التعليق الصوتي على أحداث المباراة، بصوته العربي المميز، مما يضيف طابعًا خاصًا للمواجهة الكبيرة.

موعد مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

تقام المباراة يوم الخميس 26 يونيو 2025، على أرضية ملعب كامبينج وورلد في الولايات المتحدة، تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

العاشرة مساءً بتوقيت مصر (22:00).

العاشرة مساءً بتوقيت السعودية (22:00).