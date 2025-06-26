الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب جماهير كرة القدم حول العالم واحدة من أقوى مواجهات دور الـ16 في النسخة التاريخية من كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام بمشاركة غير مسبوقة من 32 فريقًا، ويدخل ملعب “بنك أوف أمريكا” في مدينة شارلوت الأمريكية التاريخ من أوسع أبوابه مساء السبت 28 يونيو، حيث يحتضن صدامًا مثيرًا يجمع بين تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي في لقاء يحمل طابعًا أوروبيًا خالصًا على أرض أمريكية.

قمة نارية في كأس العالم للأندية 2025.. موعد مباراة تشيلسي ضد بنفيكا صراع الكبار في شارلوت لحجز بطاقة ربع

أثبت فريق بنفيكا البرتغالي أنه لا يخشى الكبار، بعدما تصدر مجموعته الثالثة عن جدارة واستحقاق، تعادل مثير أمام بوكا جونيورز (2-2)، ثم اكتساح مذهل لفريق أوكلاند سيتي (6-0)، وأخيرًا فوز تاريخي على بايرن ميونخ بهدف نظيف، جعل الفريق يحلق في صدارة المجموعة بسبع نقاط، مؤكدًا عودته القوية للمنافسة القارية والعالمية.

تشيلسي صعود بثقة رغم العثرة

في المقابل، تأهل تشيلسي إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته خلف فلامنجو، فوز مقنع على لوس أنجلوس، ثم تعثر أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة (1-3)، قبل أن يستعيد توازنه بثلاثية نظيفة أمام الترجي التونسي، ويؤكد عزمه على المضي قدمًا في البطولة العالمية.

موعد المباراة وتوقيت المتابعة

تُقام المواجهة يوم السبت 28 يونيو 2025، وتبدأ عند:

الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

متابعة المباراة على DAZN

لأول مرة، سيتمكن المشجعون من متابعة اللقاء عبر منصة DAZN، التي تنقل جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 إلكترونيًا بجودة قياسية، وفق اتفاقها الحصري مع “فيفا”، ما يمنح الجماهير حول العالم فرصة ذهبية لمواكبة الحدث لحظة بلحظة.

نجوم المباراة بين الخبرة والشباب

يمتلك بنفيكا ترسانة هجومية يقودها الأرجنتيني المخضرم أنخل دي ماريا، المدعوم بموهبة الشاب جواو نيفيس وصلابة الدفاع بقيادة أنطونيو سيلفا، بينما يراهن تشيلسي على طاقة شبابه بوجود إنزو فيرنانديز، سترلينج، ومادويكي، بإشراف فني طموح يسعى لعودة البلوز إلى منصات التتويج العالمية.

التشكيلات المتوقعة

تشيلسي:

كيبا – ريس جيمس – ديساسي – دياز – تشيلويل – كايسيدو – إنزو – جالاجر – مادويكي – سترلينج – نيكولا جاكسون

بنفيكا:

سيلفا – موراتو – باه – نيفيس – دي ماريا – كوكسو – أورسنس – ماركوس ليوناردو

مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين

يحمل اللقاء طابعًا خاصًا لما يملكه الطرفان من تاريخ عريق في البطولات الأوروبية، ما يجعل هذه المواجهة من بين الأبرز في ثمن النهائي، ولا شك أن الفائز سيضع قدمًا قوية على طريق المنافسة على أول لقب في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، في بطولة تُعيد رسم خارطة الكرة العالمية.