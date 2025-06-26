الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان اليوم لمتابعة مباراة قوية بين كلا من العين الاماراتي و الوداد المغربي تحمل معها الكثير من الآمال والطموحات بعد الخروج من البطولة، حيث يدخل الفريقان اليوم في مواجهة نارية في إطار منافسات الجولة الثالثة والاخيرة لهم من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية وسط ترقب المتابعين لنتيجة هذه المباراة الحاسمة لرد الاعتبار لكلا الفريقين، وفيما يلي ننقل لكم تفاصيل الموعد والقنوات الناقلة لمباراة العين والوداد اليوم فتابعونا.

تابع "الاماراتي vs المغربي" القنوات الناقلة لمباراة العين والوداد في كأس العالم للأندية 2025

يستقبل ملعب ملعب أودي فيلد بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم مباراة من العيار الثقيل بين كلا من العين الاماراتي، والوداد المغربي في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطول كأس العالم للأندية، حيث تنطلق فعاليات المباراة يوم الخميس الموافق 26 من يونيو 2025:

الساعة العاشرة مساءا 10:00 بتوقيت مصر والسعودية.

الساعة الحادية عشر مساءا 11:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة العين والوداد

يمكنك متابعة أحداث مباراة العين والوداد اليوم، وجميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 عبر قناة DAZN، الحاصلة على حقوق البث الحصري للبطولة حول العالم، والتي يمكنك تنزيل ترددها على النحو التالي:

التردد: 12054

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 29900

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل العين المتوقع امام الوداد

تأتي توقعات تشكيل لاعبي فريق العين الإماراتي بقيادة المدير الفني “فلاديمير إفيتش” خلال مباراة الوداد على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: رامي ربيعة، كوامي أوتون، فابيو كاردوسو، عبد الكريم تراوري، مارسيل راتنيك

خط الوسط: بارك يونج وو، يحيى نادر، أليخاندرو كاكو، نسيم الشاذلي

خط الهجوم: لابا كودجو

ترتيب العين و الوداد في جدول المجموعة السابعة

يأتي ترتيب المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تضم كلا من العين الاماراتي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد المغربي، يوفنتوس الإيطالي على النحو التالي: