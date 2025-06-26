الرياض - كتبت رنا صلاح - خلال الفترة الحالية، حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، موعدًا نهائيًا لانطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الكروي الجديد، ونبين معكم التفاصيل الهامة للبطولة الأشهر في الوطن العربي.

اللقب الأشهر في الوطن العربي.. تعرف على موعد إنطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم القادم

ووفقا لما أعلنته رابطة الأندية المصرية المحترفة، فإنه من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد لبطولة الدوري، بداية من الثامن من شهأغسطس المقبل، لينطلق مع بداية جميع الدوريات الأوروبية وينتهي معها في نفس التوقيت.

وجدير بالذكر أنه، ولأول مرة منذ سنوات عديدة تنتهي منافسات الدوري المصري الممتاز في شهر مايو الماضي، مما يتيح بداية الموسم المقبل في شهر أغسطس كباقي الدوريات الأوربية والعربية على المستوى العالمي.

ووفقا لما أعلنته رابطة الأندية المصرية، فإنه قد شهدت مباريات الدوري الممتاز في الموسم الحلي عدم تأجيل أي مباراة طوال الموسم.

وقد أكد مصدر مسئول، أنه هو الأمر الذي أسفر عن قوة المسابقة والمنافسة الشديدة بين جميع الفريق سواء في صراع المنافسة على اللقب أو صراع الهبوط لدوري الدرجه الثانيه من البطولة الأقوى على مستوى إفريقيا.