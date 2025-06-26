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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، عن التعاقد مع مجدي عبد العاطي لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في إطار خطة النادي لتطوير القطاع الرياضي خلال المرحلة المقبلة.

رسميًا.. مجدي عبد العاطي مديرًا فنيًا لمودرن سبورت

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق على النحو التالي:

مجدي عبد العاطي: مدير فني

محمد ثابت "صاروخ": مدرب عام

عبد الله رجب: مدرب

عصام محمود: مدرب حراس مرمى

محمد زيتون: معد بدني

ويأتي التعاقد مع عبد العاطي لما يمتلكه من خبرات تدريبية واسعة في الكرة المصرية، حيث سبق له قيادة عدة أندية وترك بصمة واضحة في مشواره التدريبي.

ومن المنتظر أن يبدأ الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، وسط تطلعات لتقديم موسم قوي وتحقيق نتائج إيجابية.