نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيدرسون يرد على أنباء رحيله عن سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفى إيدرسون مواريس، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الشائعات التي ترددت عن احتمال رحيله عن النادي، ووصفها بأنه "أنباء كاذبة".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن الحارس البرازيلي يتبقى له عام في عقده مع مانشستر سيتي.

وقضى مورايس، 31 عاما، آخر ثماني أعوام مع سيتي وساعد الفريق في الفوز بـ18 لقبا، بما في ذلك الفوز بالدوري الإنجليزي ست مرات، ودوري أبطال أوروبا.

وقال مورايس: مستقبلي هنا. بعض الأصدقاء أرسلوا لي الكثير من الأنباء ولكن كلها كاذبة بنسبة 99 بالمئة.

وأضاف: أنا أفهمكم، أنتم بحاجة للأخبار، ولتحقيق الإعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هناك الكثير من الأخبار الكاذبة المرتبطة باسمي.

وتابع: تركيزي هنا. يظل مع مانشستر سيتي. العودة إلى الدوري الإنجليزي والمنافسة على دوري الأبطال تعني لي كل شيء. أركز مع النادي.

وجاءت هذه الأنباء بعدما رفض الحارس الثاني شتيفان أورتيغا، الذي يتبقى له هو الآخر عام في عقده، مناقشة مستقبله عند سؤاله في بطولة كأس العالم للأندية مطلع هذا الأسبوع.

وقضى الحارس الألماني البالغ من العمر 32 عاما السنوات الثلاثة الماضية مع مانشستر سيتي كبديل لمورايس.

وقال أورتيغا لوسائل الإعلام الأميركية: الوقت مبكر للغاية لمثل هذا السؤال. لا يمكنني قول أي شيء بشأن هذا، الوقت مبكر للغاية.

وقدم مانشستر سيتي موسما محبطا في 2024-2025، حيث فشل في الدفاع عن لقب الدوري بعد التتويج به أربع مرات متتالية، كما وده دوري أبطال أوروبا قبل دور الـ16.

وعند سؤاله عن مورايس في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة يوفنتوس في أورلاندو، قال جوسيب غوارديولا إنه لا يعلم ما إذا كان الحارس البرازيلي سيستمر مع الفريق أم لا، وقال: لا اعلم. ولكنني سعيد بما أراه في الحصص التدريبية وهو معنا.